Lombardia: Terzi, pronto progetto preliminare della ciclovia del Garda (2)

- Il tratto lombardo si snoderà lungo la sponda del lago per uno sviluppo complessivo di circa 80 km attraversando 14 Comuni: Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Puegnano sul Garda, Manerba sul Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Lonato, Desenzano del Garda, Sirmione. In ognuno dei Comuni attraversati sono presenti centri storici, elementi di interesse ambientale, architettonico e naturalistico, oltre ovviamente al lago, che generano attrattività e rendono strategica la realizzazione di questa infrastruttura. "La Ciclovia - ha aggiunto - migliorerà la mobilità sostenibile nelle località che si affacciano sul lago e darà un forte impulso al cicloturismo, fenomeno in crescita che va incentivato attraverso un'infrastrutturazione funzionale e accurata. La Ciclovia potrà contare inoltre sull'intermodalità con altri sistemi di trasporto, in particolare ferroviario e lacuale, per favorire una fruizione diffusa e sulle lunghe distanze. Sono convinta che la collaborazione istituzionale con Veneto e Trentino porterà a risultati importanti per i nostri territori". L'opera consiste in un anello ciclo-pedonale attraverso le tre regioni bagnate dal Lago di Garda per un totale di 166 chilometri, di cui 80 in Lombardia. Il costo complessivo dell'intero tracciato sulle tre regioni è di 344,5 milioni di euro. (Com)