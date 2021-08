Brasile: ambiente, vicepresidente e ministro Esteri incontrano presidente Cop26 sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos Franca, ha partecipato accanto al vicepresidente della Repubblica, Hamilton Mourao, all'incontro della delegazione governativa brasiliana con il presidente della 26ma Conferenza delle parti sulla Convenzione Onu sul cambiamento climatico Cop26, Alok Sharma. L'incontro è propedeutico al vertice della Cop26 in programma il prossimo novembre a Glasgow, nel Regno Unito. Parte della delegazione brasiliana anche il ministro dell'Agricoltura, Tereza Cristina Dias, il ministro dell'Ambiente, Joaquim Pereira Leite, il sottosegretario per gli Affari strategici del ministero degli Esteri, ammiraglio Flávio Rocha, e il segretario generale del ministero degli Esteri, ambasciatore Fernando Simas Magalhaes. Presente all'incontro in rappresentanza del paese ospitante, l'ambasciatore del Regno Unito in Brasile, Pietro Wilson. (segue) (Brb)