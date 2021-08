Brasile: ambiente, vicepresidente e ministro Esteri incontrano presidente Cop26 sul clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sebbene la responsabilità storica del Brasile nella sfida climatica globale sia minima, abbiamo assunto uno degli impegni più ambiziosi nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima. Il cambiamento climatico è una sfida che interesserà il mondo intero. È fondamentale rafforzare le istituzioni multilaterali per rispondere efficacemente. Brasile e Regno Unito hanno ribadito il loro impegno per la positiva conclusione dei negoziati per la regolamentazione di un mercato del carbonio nell'ambito della Cop26. È fondamentale che il settore privato partecipi agli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico", si legge in una nota del ministero degli Esteri. (Brb)