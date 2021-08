Pa: censimento auto blu, calo del 21 per cento rispetto al 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le auto nella disponibilità delle Pubbliche amministrazioni (al 31 dicembre 2020) sono 26.627, di cui 734 a uso esclusivo con autista. Rispetto al 2018 sono calate del 21 per cento, rispetto al 2019 sono invece in aumento del 3,7 per cento, soprattutto nel settore della sanità, il più esposto alle conseguenze della pandemia. I dati emergono dall'ultimo censimento condotto dal dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Formez Pa. E' quanto si legge in una nota. La rilevazione, che si era arenata lo scorso anno durante il picco dell’emergenza sanitaria - continua la nota - è ripartita per ferma volontà del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. Recuperato a maggio il censimento sulle auto della Pa al 31 dicembre 2019, con il Rapporto diffuso oggi si è chiusa anche la mappatura a fine 2020, tornando così al pieno rispetto delle regole stabilite dal Dpcm 25 settembre 2014. "Abbiamo avviato il censimento nel 2010, durante la mia precedente esperienza a palazzo Vidoni", afferma il ministro Brunetta che aggiunge: "Non c’è paragone: undici anni fa eravamo al primo posto nel mondo, con circa 600 mila auto blu, ovvero 10 mila per milione di abitanti. Oggi si sono ridotte a meno di 30 mila in tutto. Ma non si deve abbassare la guardia. Si può migliorare ancora, e la trasparenza serve proprio a questo: è un fattore di efficientamento del sistema". (segue) (Com)