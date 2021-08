Pa: censimento auto blu, calo del 21 per cento rispetto al 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le amministrazioni rispondenti sono state 6.693 - prosegue la nota -, il 66 per cento delle 10.142 registrate al censimento (erano state il 70 per cento nella precedente rilevazione): in generale, si registra un calo della partecipazione per tutti gli enti, tranne che per le amministrazioni centrali (che hanno risposto al 100 per cento) e per le Autorità indipendenti, stabili all’80 per cento. In calo, invece, in particolare le risposte dei Comuni e delle Regioni. Il parco auto si concentra soprattutto nelle amministrazioni comunali, che rappresentano il 79 per cento del totale degli enti e dispongono del 48 per cento delle vetture rilevate, e nel settore sanitario, che ne detiene il 27 per cento. Delle 734 auto a uso esclusivo con autista, 351 sono nei Comuni (70 in quelli capoluogo), 208 nella sanità, 38 nelle Giunte regionali. L’aumento più significativo per il numero di auto rispetto al 2019 (+941) si registra a fine 2020 per gli enti della sanità, seguiti dai Comuni (+688). Per gli Enti pubblici nazionali, di contro, c’è il calo più rilevante (-211 auto). Restano prevalenti le auto di proprietà: sono il 74 per cento, contro il 77 per cento del 2019. Sale dal 21 per cento al 24 per cento - conclude la nota - la percentuale delle auto a noleggio con e senza conducente. A uso esclusivo soltanto il 7 per cento delle vetture: 1.961, di cui 734 con autista (27 in più rispetto al 2019). (Com)