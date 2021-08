© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meglio tardi che mai, ma siamo onesti Virginia: è avvenuto malgrado voi. Il Commissario ha sbloccato in 100 giorni quello che non siete stati in grado di fare in 5 anni. Troppo impegnati a far fallire Roma Metropolitane. Ora procedere spediti fino a Farnesina. Senza di voi". Così su Twitter, Carlo Calenda, candidato sindaco per la lista civica 'Calenda sindaco'. (Com)