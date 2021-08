Frosinone: comune, 300 monopattini elettrici per la mobilità alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta Ottaviani ha approvato il servizio di sperimentazione di mobilità in sharing free-floating con monopattini elettrici per il periodo settembre 2021 - ottobre 2022, proposto dal settore mobilità coordinato dall'assessore Massimiliano Tagliaferri. Il free-floating individua un tipo di condivisione in cui il mezzo può essere rilasciato in un qualunque punto all'interno di un perimetro urbano, non in una stazione predefinita, e il prelievo avviene dal punto di rilascio da parte dell'utente precedente". È quanto si legge in una nota del comune di Frosinone. "L'aministrazione comunale - spiega - sta infatti portando avanti un intenso programma di riqualificazione e valorizzazione del contesto urbano all'insegna della rigenerazione urbana, del risanamento ambientale, della realizzazione di infrastrutture verdi, di investimenti, progettualità e servizi a supporto della mobilità sostenibile e di progetti di riqualificazione e valorizzazione di diversi ambiti del territorio comunale: nel medesimo ambito si inserisce, dunque, l'iniziativa in oggetto, quale integrazione al Traporto Pubblico Locale per supportare in sicurezza la fase di ripartenza dopo l'emergenza sanitaria". (segue) (Com)