Frosinone: comune, 300 monopattini elettrici per la mobilità alternativa (2)

- Il servizio, in fase sperimentale, potrà contare su una flotta di 300 monopattini elettrici, nel periodo compreso tra settembre 2021 e ottobre 2022. Il Comune di Frosinone intende agire, infatti, per step "incrementali"; in questa prima fase è intenzione dell'Amministrazione procedere con la disciplina della sperimentazione relativamente ai monopattini elettrici, riservandosi di adottare successivi provvedimenti volti ad ampliare o rivedere le aree (in prima battuta, esclusivamente in ambito urbano) e modalità di sperimentazione, con la collaborazione ed il supporto della Polizia Locale per quanto di competenza. I sistemi che si intendono autorizzare attengono alla gestione di flotte di monopattini elettrici, dotati di interfaccia di bordo con il sistema di gestione digitale e funzionanti anche in assenza di postazioni fisse per la custodia o il ricovero degli stessi. Il rilascio dei mezzi è previso in aree pubbliche, mediante la fissazione di alcuni criteri finalizzati anche a garantire il decoro urbano. A conclusione della sperimentazione, l'Ente verificherà alcuni fattori quali l'appetibilità del servizio nei confronti dell'utenza e le ricadute sulla città, al fine di avere elementi conoscitivi che possano consentire di effettuare delle valutazioni su funzionamento e regolamentazione del servizio stesso. (segue) (Com)