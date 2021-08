Frosinone: comune, 300 monopattini elettrici per la mobilità alternativa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, dunque, in via sperimentale e nelle more della predisposizione, a cura degli uffici, degli atti propedeutici a tale finalità, alla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica in ambito urbano, con riferimento in questa prima fase ai soli monopattini elettrici, per il periodo indicato. La giunta ha, inoltre, specificato nella delibera che la circolazione e la sosta di detti mezzi è equiparata a quella dei velocipedi e quindi consentita negli stessi luoghi, dando mandato al Dirigente del Settore competente l'individuazione delle aree della città dove rendere attivo ed operativo il servizio in esame con riferimento ai parametri di sicurezza, definendo eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, con la collaborazione ed il supporto della Polizia Locale. Prevista anche la possibilità di attivare un servizio a pagamento con tariffazione a tempo, attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali. Tutta la flotta operante nel territorio sarà coperta da adeguata assicurazione fornita dall'operatore privato. (Com)