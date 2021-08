Roma: Figliomeni (Fd'I), sopralluogo di ieri è servito per iniziare i lavori di ripristino al Verano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo favorevolmente che dopo il sopralluogo effettuato nella giornata di ieri finalmente oggi vi erano gli operai per ripristinare il pericoloso muro di cinta del cimitero monumentale del Verano, nella parte della tangenziale est in prossimità della circonvallazione Tiburtina, che giaceva in queste condizioni indegne da notevole tempo e che aveva delle ripercussioni anche sulla viabilità oltre che sul decoro". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "A tal fine, il 19 maggio scorso - spiega - avevamo presentato un'interrogazione urgente all'amministrazione capitolina e agli uffici competenti, tra cui l'Ama, e ci avevano garantito che entro 60 giorni il lavoro sarebbe stato completato quando, invece, come abbiamo avuto modo di verificare sul campo, l'opera non era stata nemmeno iniziata. Ora continueremo a controllare la prosecuzione dei lavori e, al tempo stesso, rappresentiamo agli esponenti dell'amministrazione nominati dalla Raggi che continueremo a battere palmo a palmo questa città, sollecitandoli a porre in essere ogni attività che questa città e i suoi cittadini meritano". (Com)