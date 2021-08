Lombardia: Bolognini (Lega), da Regione 253 milioni per la riqualificazione di alloggi popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stanziamento di 253 milioni di euro dedicati alla riqualificazione, nei prossimi cinque anni, di alloggi popolari in tutta la Lombardia e, in particolare, a Milano, è davvero un'ottima notizia. Lo afferma in una nota il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini commentando l'intesa sullo schema di decreto per la ripartizione delle risorse da destinare alle Regioni per gli interventi di riqualificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica relativi al quinquennio 2021-2026. "Un doveroso ringraziamento - prosegue Bolognini - va al Governo Draghi, al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al viceministro della Lega Alessandro Morelli, che si è occupato personalmente della questione". "Le nuove risorse stanziate dal Ministero – sottolinea Bolognini - provengono dal fondo complementare del Pnrr e sono molto importanti. Per tutta la Lombardia, certo, ma per Milano in particolare, perché permetteranno di procedere a numerosi programmi di riqualificazione in diversi quartieri della città, soprattutto nelle periferie". Un "altro risultato concreto utile alla ripresa post pandemia e per la ripartenza di Milano e della Lombarda", conclude Bolognini. (Com)