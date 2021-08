Serbia: la Cina sarà coinvolta in nuovi progetti infrastrutturali nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La China Road and Bridge Corporation (Cbrc) sarà impegnata nella realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali in Serbia dopo la firma oggi di un accordo con il ministero delle Costruzioni e delle Infrastrutture e con 14 comunità locali del Paese balcanico. Come ricorda l'emittente televisiva "N1", l'accordo odierno arriva sulla scia di altri investimenti della società cinese in Serbia, come la costruzione di un ponte a Belgrado e la realizzazione della nuova linea ferroviaria per collegare il Paese con l'Ungheria. Cbrc ha persino aperto un proprio ufficio a Belgrado nel 2010. Il ministro delle Costruzioni e delle Infrastrutture serbo, Tomislav Momirovic, ha specificato che l'obiettivo del contratto odierno è quella di concludere la costruzione di infrastrutture comunali su più dell'80 per cento della superficie del Paese entro i prossimi cinque anni. (Seb)