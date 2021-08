Gioco: Marino (Iv), soddisfazione per elezione a presidente commissione parlamentare inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Italia viva, Mauro Marino, accoglie "con soddisfazione l’elezione a presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, la cui istituzione ho voluto con forza. La pandemia ha acutizzato questo preoccupante fenomeno, fra l’altro privo di una legislazione organica adeguata a contrastarlo. Ritengo - continua il parlamentare in una nota - che la commissione potrà svolgere un prezioso lavoro di monitoraggio, analisi e proposta, volto a trovare soluzioni per minimizzare i danni di quella che è una vera e propria piaga sociale". (Com)