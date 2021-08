Maltempo: da martedì sopralluogo in Lombardia dei tecnici del dipartimento nazionale protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriveranno in Lombardia lunedì sera, 9 agosto, i tecnici del Dipartimento nazionale protezione civile che effettueranno sopralluoghi presso i territori lombardi più colpiti dai violenti fenomeni temporaleschi di queste ore (soprattutto Comasco, Varesotto, Bergamasco, provincia di Sondrio e Mantovano). Martedì e mercoledì sono in programma le perlustrazioni da parte dei tecnici per la verifica dei danni relativa all'accertamento dello stato di emergenza. Lo annuncia in unan nota l'assessore al Territorio e Protezione civile della regione Lombardia Pietro Foroni. "Un grande risultato raggiunto in tempi celeri - ha commentato Foroni - a dimostrazione dell'estrema attenzione di Regione Lombardia verso i territori duramente colpiti dal maltempo". "Come già reso noto - ha proseguito - ancora una volta ci siamo mossi immediatamente per permettere gli interventi più urgenti, molti dei quali non solo già iniziati, ma anche ultimati". "Regione Lombardia ha anticipato e anticiperà tutte le somme necessarie atte a garantire il ripristino della sicurezza nei Comuni maggiormente colpiti - ha concluso - in modo da riportare il più presto possibile alla normalità la vita degli abitanti costretti ad affrontare momenti di estrema difficoltà".(Com)