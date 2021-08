© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monte dei Paschi di Siena e Unicredit hanno siglato un accordo di riservatezza per regolare l’accesso alla data room, e allo stato attuale non siamo nella posizione di rispondere a domande sulla potenziale operazione. Lo ha detto l’amministratore delegato della banca, Guido Bastianini, aprendo la conference call organizzata oggi per presentare i risultati consolidati al 30 giugno 2021 alla comunità finanziaria. (Rin)