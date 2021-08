Brasile-Cina: Pechino ha investito 66 miliardi di dollari negli ultimi 14 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, tuttavia, gli investimenti cinesi in Brasile sono diminuiti del 74 per cento, totalizzando 1,9 miliardi di dollari, dato più basso dal 2014. "Questo scenario meno dinamico è un riflesso di un complessa situazione internazionale segnata da fattori come la pandemia di Covid-19 e la rinascita del nazionalismo in diversi paesi", afferma il rapporto, secondo cui "il calo degli investimenti può essere interpretato più come un raffreddamento dei flussi di investimenti globali all'estero, scesi del 35 per cento nel 2020, che come risultato di attriti politici bilaterali". (segue) (Brb)