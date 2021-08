Brasile-Cina: Pechino ha investito 66 miliardi di dollari negli ultimi 14 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del periodo oggetto della ricerca (2007-2020), la maggior parte dei 66,1 miliardi di dollari investiti da Pechino si è concentrata nel settore energetico. Di questi, circa il 48 per cento è stato indirizzato verso il comparto dell'energia elettrica, in cui sono presenti in Brasile colossi come State Grid e China Three Gorges. Circa il 28 per cento degli investimenti poi è stato orientato verso il settore dell'estrazione di petrolio e gas, seguito dal settore dell'estrazione di minerali metallici (7 per cento), dell'industria manifatturiera (6 per cento), delle infrastrutture (5 per cento), dell'agricoltura, allevamento e servizi connessi (3 per cento) e delle attività di servizi finanziari (2 per cento). L'indagine mostra inoltre che il 70 per cento del valore degli investimenti cinesi tra il 2007 e il 2020 è entrato in Brasile attraverso operazioni di fusione e acquisizione. (segue) (Brb)