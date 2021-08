Brasile-Cina: Pechino ha investito 66 miliardi di dollari negli ultimi 14 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando al futuro, il Cebc segnala che oltre a maggiori partenariati nell'edilizia civile e nei progetti industriali, il Brasile potrebbe anche beneficiare del progresso della Cina nelle nuove frontiere della tecnologia dell'informazione. "L'ingresso degli investimenti cinesi in quest'area in Brasile è un fenomeno ancora recente e limitato a un numero relativamente ristretto di attori, ma offre grandi potenzialità per progetti legati a temi come l'intelligenza artificiale, l'economia digitale, l'internet delle cose, le reti 5G e le città intelligenti", sottolinea il rapporto. (Brb)