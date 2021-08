Covid: Meloni, governo dica in base a quali dati Ue ha stabilito durata certificazione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma: "Scatta il Green pass. Dal 6 agosto la certificazione verde Covid-19 servirà in Italia per accedere a numerosi servizi e attività che si svolgono al chiuso. Quanto dura la certificazione per chi si vaccina? Nove mesi a partire dalla seconda dose. Ok. Ma - continua la parlamentare in una nota - quanto dura effettivamente la protezione del vaccino? Sul sito dell'Ema leggiamo che 'non è noto'. Se neanche l'Agenzia europea per i medicinali sa dare con certezza questa informazione, è lecito sapere in base a quali dati l'Unione europea e il governo 'dei migliori' abbiano stabilito la durata della certificazione per i vaccini? Così, giusto per evitare che gli italiani si sentano presi in giro". (Com)