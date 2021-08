Roma: si arrampicano sulla fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona, fermati da vigili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pattuglia del I gruppo "ex Trevi" della Polizia locale di Roma Capitale ha bloccato all'alba di questa mattina due persone, entrate nella fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona. Uno di loro è stato fermato mentre provava ad arrampicarsi sul monumento. Trattasi di due ragazzi di nazionalità straniera di 19 e 20 anni che, alla vista degli agenti, hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati fermati subito. Nei loro confronti sono scattate le contestazioni secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia urbana, per un totale di sanzioni di oltre mille euro oltre all'ordine di allontanamento. Interessata la Sovrintendenza capitolina per verificare possibili danni al monumento (Rer)