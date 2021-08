Sardegna: Coldiretti, al via domani la festa del melone e dell'anguria, il 5% delle produzione italiana è sarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani e fino a Ferragosto i mercati di Campagna Amica del Sud Sardegna festeggiano il melone e l'anguria. Lo faranno mettendo in esposizione i frutti dell'estate per antonomasia accompagnati da prezzi famiglia, consigli utili sull'importanza della stagionalità e sulle loro proprietà benefiche. Un'autentica festa dell'estate per due frutti composti da circa il 90 per cento di acqua che contribuiscono ad una corretta idratazione del corpo. In Sardegna sono coltivati in circa 1600 ettari (divisi più o meno a metà) e rappresentano l'anguria il 5 per cento della produzione nazionale e il melone il 3 per cento. La produzione lorda vendibile (PLV) si stima intorno ai 10 milioni, circa lo 0,60 per cento della Plv agricola sarda, intorno al 2,5 di quella ortofrutticola. A livello nazionale i maggiori produttori di angurie sono la Campania a livello mondiale la Cina con oltre il 60 per cento. (segue) (Rsc)