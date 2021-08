Sardegna: Coldiretti, al via domani la festa del melone e dell'anguria, il 5% delle produzione italiana è sarda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è invece la seconda maggior produttrice di melone a livello europeo dopo la Spagna. La festa comincia domani mattina (venerdì) a Selargius (in piazza dei martiri di Buggerru) e Sant'Antioco (piazzale Pertini) e proseguirà sabato a Quartu Sant'Elena a Pitz'e Serra e Monserrato (via del Redentore), martedì ad Assemini (piazza delle Regioni), mercoledì ai Mulini, Pirri (vis Santa Maria Goretti) e Iglesias (via Pacinotti angolo via Ferraris), giovedì mattina in piazza dei Centomila a Cagliari e la sera a Villassimius in piazza Margherita Hack. I mercati di Campagna Amica del Sud Sardegna rimarranno aperti fino al 14 agosto, per ripartire regolarmente dopo Ferragosto giovedì 19. (Rsc)