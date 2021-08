Sicurezza: Colao, su cyber governo si è mosso in maniera decisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fonte della sicurezza cibernetica, il governo “si è mosso in maniera decisa” grazie anche alla creazione dell’Agenzia per la cyber-sicurezza. Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, durante la conferenza stampa oggi a Trieste in occasione del G20 sulla digitalizzazione. “Credo che è qualche cosa su cui questo governo si è mosso in maniera decisa”, ha sottolineato Colao osservando come la nuova agenzia “aiuterà aziende pubbliche e private e istituzioni a mantenersi sicure”. Colao ha inoltre ricordato il lavoro svolto negli ultimi 6-12 mesi dal sottosegretario Franco Gabrielli “per definire procedure dei dati e la qualificazione dei cloud service provider”. “Stiamo colmando un gap di qualche anno”, ha sottolineato Colao secondo cui il vero tema per la nuova agenzia sarà non tanto quello dei soldi, dal momento che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono previsti “600 milioni” ma “delle risorse e delle skill”, ovvero quello di assumere specialisti, come ad esempio software engineer. "Dobbiamo acquisirne per assistere efficacemente regioni, enti locali o aziende” e quindi “assumere giovani per un lavoro per cui ci sarà tanta richiesta", ha sottolineato il ministro visto il crescente numero di attacchi. "Se ci sarà un tema di soldi sono sicuro che il ministro Franco li troverà”, ha concluso.(Res)