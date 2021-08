Imprese: Colao, puntiamo su Gaia-X per trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul progetto Gaia-X per lo sviluppo di una federazione efficiente e competitiva di infrastrutture di dati e fornitori di servizi per l'Europa l’Italia ripone “molte speranze” e il governo “metterà forse pure un po’di soldi”. Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, durante la conferenza stampa oggi a Trieste in occasione del G20 sulla digitalizzazione. Secondo Colao, il progetto permetterà la “trasformazione digitale per Pmi” dato che le grandi non “hanno bisogno di Gaia-X”. “Credo che anche altri Paesi stiano guardano in qualche modo alle stesse cose", ha aggiunto sottolineando come "ci sia bisogno di modelli più brevi e quindi delle ‘exemption’" e "dare autorizzazioni per favorire i modelli digitali”. (Res)