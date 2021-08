Brasile: Petrobras annuncia utile netto da 8 miliardi di dollari nel secondo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Petrobras, il risultato positivo consentirà di anticipare il pagamento dei dividendi al governo federale e agli azionisti di minoranza. "Grazie a questo risultato, il Consiglio di amministrazione della società ha approvato il pagamento anticipato della remunerazione degli azionisti per l'anno 2021 per un importo di 6 miliardi di dollari, di cui 4 miliardi di dollari da versare il 25 agosto del quest'anno e 2 miliardi di dollari alla data del 15 dicembre 2021", si legge nella nota. "In questo modo, Petrobras condivide i guadagni finanziari con la società brasiliana. Il governo federale, azionista di controllo, riceverà 1,8 miliardi di dollari di tale importo e, sommato alle rate già pagate, l'importo raggiungerà i 2,5 miliardi di dollari entro la fine del 2021". (Brb)