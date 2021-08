Decreto Pa: Bologna (CI), sì a fiducia ma ricambio generazionale necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi di Coraggio Italia alcuni punti sono condivisibili, altri meno". Lo ha affermato Fabiola Bologna, deputata di Coraggio Italia, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto legge recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia. "In particolare - ha aggiunto - non condividiamo il ricorso all'estensione al 70° anno come limite per il collocamento a riposo dei dirigenti medici, perché è il segnale dell'incapacità di programmazione in un settore che non attua da anni ricambio generazionale e che limita le possibilità di carriera per le nuove generazioni. Auspichiamo che si tratti davvero di un'iniziativa transitoria, superabile con l'aumento delle borse per le scuole di specializzazione e con l'immissione in ruolo di nuovi medici specialisti". Per Bologna, "la pubblica amministrazione è cruciale per l'attuazione di ogni progetto che riguarda i cittadini e la comunità. Crediamo - ha continuato - nei cittadini che hanno seguito le regole che ci siamo dati nella pandemia dando fiducia alle istituzioni e alla scienza, crediamo nella ripartenza del nostro Paese e i dati economici ci supportano in questo, crediamo di poter essere in grado di affrontare questa sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questo Coraggio Italia conferma il proprio appoggio a Mario Draghi, votando 'sì' alla fiducia". (Com)