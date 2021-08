Imprese: Mps, al momento non si lavora su ipotesi aumento di capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento Monte dei Paschi di Siena è concentrata sulla “soluzione strutturale” rappresentata dalla possibile operazione con Unicredit, e non sta lavorando alla seconda ipotesi dell’aumento di capitale. Lo hanno affermato l’amministratore delegato della banca, Guido Bastianini, e il chief financial officer Domenico Sica rispondendo alle domande degli analisti durante la conference call organizzata oggi per presentare i risultati consolidati al 30 giugno 2021 alla comunità finanziaria. (Rin)