Roma: Morassut (Pd), vecchio velodromo fu demolito da Alemanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Devo ricordare al signor Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio, che il vecchio velodromo fu demolito durante la Giunta Alemanno". Così in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut. "Durante la Giunta Veltroni - aggiunge - fu approvato dal consiglio comunale un progetto di trasformazione del vecchio velodromo ormai fatiscente e non più recuperabile in un complesso acquatico. La delibera prevedeva la contestuale realizzazione di un nuovo velodromo alla Ferratella su un arena comunale ed a carico di Eur Spa. Il velodromo del 1960 però era ancora in piedi. Con l'arrivo della destra fu demolito con la dinamite e del nuovo complesso alla Ferratella si persero le tracce. Un caro saluto". (Com)