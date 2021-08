Speciale infrastrutture: Cecchetti (Lega), in arrivo 253 milioni per edilizia residenziale pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal Mims, il ministero alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, arriveranno ben 253 milioni in Lombardia – dal riparto dei 2 miliardi del Fondo complementare al Pnrr - per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica relativi al quinquennio 2021-2026". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Risorse importanti per migliorare l'efficienza energetica, la resilienza, la sicurezza sismica e la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici, risorse vere che andranno a migliorare le condizioni delle periferie. Un risultato importante ottenuto dalla Lega al Governo, grazie ad Alessandro a Morelli, vice ministro al Mims, un altro risultato importante per far ripartire la Lombardia". (Com)