Covid: FI, aprire a nuove cure domiciliari per tenere libere le terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo della campagna vaccinale e l'introduzione del green pass "sono un ottimo strumento per contenere il virus, ma dobbiamo agire adesso perché le terapie intensive e sub intensive non rischino nuovamente di intasarsi in caso di una ulteriore ondata del Covid 19". Lo ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, durante una conferenza stampa sul covid19 e le cure domiciliari. "Superata la gestione pragmatico-emergenziale, dobbiamo prevenire future ospedalizzazioni puntando sulle terapie domiciliari, guardando anche alle nuove prospettive evidenziate da studi recenti", ha spiegato sottolineando che "è l'unica soluzione se non vogliamo rallentare o addirittura nuovamente azzerare le attività di prevenzione e di analisi precoce di patologie esistenti". Per la senatrice Laura Stabile, componente della commissione Sanità, "l'evoluzione della pandemia è incerta. Bene la campagna vaccinale, ma è opportuno lavorare anche su altri fronti, migliorare le abitudini alimentari e gli stili di vita per rafforzare le difese immunitarie e soprattutto rivedere i protocolli sulle cure domiciliari. Vi sono farmaci che, da prove scientifiche, risultano molto efficaci come l'ivermectina, in Italia non ancora reperibile in commercio". (segue) (Com)