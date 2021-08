Covid: FI, aprire a nuove cure domiciliari per tenere libere le terapie intensive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’ultimo decennio - ha spiegato il dottor Alberto Donzelli, specialista in igiene e medicina preventiva - vari studi clinici hanno iniziato a mostrare un’attività antivirale di ivermectina che si sta dimostrando utile in gran parte del mondo nella prevenzione e trattamento della Covid-19 di grado lieve, medio e grave, con efficacia maggiore se usata in fase precoce. Il nostro auspicio è che rientri tra le terapie autorizzate nell'affrontare il covid19, anche perché le prove che supportano l’uso di ivermectina eccedono quelle utilizzate per l’approvazione di altri trattamenti a carico del SSN, che oltretutto mostravano entità di benefici minori", ha concluso Donzelli. (Com)