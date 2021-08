Attacco hacker: assessore Lazio, ripristinato servizio, già 1.000 vaccinazioni registrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con 24 ore di anticipo, sulla tabella di marcia, è stato ripristinato nel Lazio il servizio di prenotazione dei vaccini anti Covid in tempi record (solo dal link prenotavaccino-covid.regione.lazio.it). É un segnale importante e ringrazio tutti i nostri operatori, compresa la parte informatica, che non si sono mai fermati". Lo scrive in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Nonostante le difficoltà derivanti dall'attacco hacker, oggi riparte la funzionalità del servizio che ha visto finora circa 8 milioni di prenotazioni tra prime e seconde dosi, e le conseguenti 7,1 milioni di registrazioni in anagrafe vaccinale regionale, dove sono state già registrate oltre 1.000 vaccinazioni della giornata odierna. La macchina vaccinale del Lazio riprende così a pieno regime verso il prossimo traguardo che consiste nell'80 per cento della popolazione vaccinata".(Com)