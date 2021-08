Imprese: tedesca ProSiebenSat.1 trascinata dalla pubblicità, migliorate previsioni per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo televisivo ProSiebenSat.1 ha registrato vendite record nel secondo trimestre grazie a un aumento inaspettato degli introiti pubblicitari e ha aumentato le sue previsioni per l'anno corrente. Il presidente del consiglio di amministrazione Rainer Beaujean ha dichiarato: "Siamo su un percorso di crescita in tutti i segmenti". Il gruppo ora punta ad un fatturato annuo di almeno 4,4 miliardi di euro, il valore più alto nella storia dell'azienda e circa il 7 per cento in più rispetto alle vendite registrato nell'anno 2019, prima della pandemia di Covid-19. ProSiebenSat.1, di cui Mediaset è il primo azionista, si aspetta un utile operativo di 820 milioni di euro e quindi del 6 per cento in meno rispetto al valore dal 2019. Il gruppo sta investendo molto in nuovi modelli di business che pagheranno a lungo termine. "Tutti i nuovi investimenti devono fruttare almeno il 18 per cento di interessi”, ha detto il presidente del Cda, secondo cui, al tempo stesso, il gruppo sta riducendo il debito. (segue) (Geb)