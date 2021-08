Algeria: ex amministratore delegato Sonatrach compare davanti al giudice istruttore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdelmoumen Ould Kaddour, ex amministratore delegato della compagnia energetica algerina Sonatrach, è comparso oggi davanti al giudice istruttore presso il tribunale di Sidi M’hamed, ad Algeri. Estradato ieri in Algeria dagli Emirati Arabi Uniti, dove era stato arrestato a seguito di un mandato di arresto internazionale spiccato dal tribunale del Paese nordafricano, Ould Kaddour deve affrontare diverse accuse, su tutte quella legata all’acquisto della raffineria di Augusta, in Italia. Ould Kaddour, 69 anni, è stato nominato Ad di Sonatrach nel marzo 2017, ed è stato rimosso dall’incarico due anni dopo, il 23 aprile 2019, nel pieno delle proteste antigovernative che hanno costretto alle dimissioni lo stesso presidente del Paese, Abdelaziz Bouteflika. A luglio 2020, la giustizia si è interessata del dossier della raffineria di Augusta, in Sicilia, acquistata dal gruppo Sonatrach nel maggio 2018 per una somma di più di 700 milioni di dollari. La magistratura ha messo in carcerazione preventiva l’ex vicepresidente di Sonatrach, Ahmed Mazighi, e un consigliere di Ould Kaddour, entrambi perseguiti per spreco di denaro pubblico e abuso d’ufficio. (segue) (Ala)