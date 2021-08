Algeria: ex amministratore delegato Sonatrach compare davanti al giudice istruttore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver siglato l’accordo di vendita con Esso italiana, filiale di ExxonMobil, a maggio 2018, Sonatrach ha concluso l’operazione il primo dicembre 2018. “Il perimetro della transazione include la raffineria di Augusta, i tre terminal petroliferi di Palermo, Napoli e Augusta e le partecipazioni in oleodotti che collegano la raffineria ai terminal”, aveva precisato all’epoca Sonatrach, sottolineando che l’impianto avrebbe trattato greggio algerino, contribuendo così a colmare la carenza di prodotti raffinati a livello nazionale. In realtà, tuttavia, la raffineria siciliana era concepita per trattare petroli di densità media o pesante, non greggio leggero come quello prodotto dall’Algeria. D’altra parte, Sonatrach si è trovata costretta a negoziare un prestito da 150 milioni di dollari presso la Arab Petroleum Investment Corporation (Apicorp) per acquistare greggio dall’Arabia Saudita, destinato all’impianto di Augusta, e ha successivamente contrattato prestiti per i lavori di manutenzione della raffineria, dell’ordine di 100 milioni di dollari. (Ala)