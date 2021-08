Albania: ex premier Berisha, cooperazione tra opposizione e governo sarebbe un male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra l'opposizione albanese e il governo guidato dal premier Edi Rama sarebbe "il più grande dramma" per l'Albania e per i suoi cittadini. Lo ha dichiarato l'ex premier albanese Sali Berisha, esponente del Partito democratico all'opposizione, nella conferenza stampa nella quale ha annunciato oggi il ricorso per diffamazione presentato contro il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Berisha ha escluso categoricamente tale cooperazione con il governo Rama, rimarcando al contempo la sua volontà di entrare nel nuovo Parlamento di Tirana a settembre. L'ex premier ha quindi criticato l'ambasciatrice Usa a Tirana, Yuri Kim, che nei giorni scorsi avrebbe chiesto al leader del Partito democratico Lulzim Basha di non far entrare Berisha nel nuovo Parlamento come deputato. "Non sono protetto dall'immunità", ha chiarito l'ex premier secondo cui, in ogni caso, non intende violare la Costituzione e il mandato affidatogli dai cittadini con il voto dello scorso 25 aprile. "L'opposizione è l'unica speranza per far cadere il narco-Stato", ha dichiarato Berisha accusando il governo albanese in carica e ribadendo la sua determinazione ad entrare nel nuovo Parlamento come deputato. (segue) (Alt)