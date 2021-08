Albania: ex premier Berisha, cooperazione tra opposizione e governo sarebbe un male (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo il ricorso contro Blinken, l'ex premier albanese Berisha ha parlato di una "battaglia per la dignità umana" in quanto quella annunciata dalla diplomazia di Washington contro di lui è stata una "decisione politica". L'ex premier albanese ha quindi menzionato anche l'imprenditore George Soros e il premier Rama accusandoli di un ruolo nella vicenda, che sarebbe una "vendetta" orchestrata per le sue denunce sul ruolo della ong Open Society nel governo di Tirana. Berisha ha inoltre aggiunto che, a 77 anni, non avrebbe mai pensato di dover presentare ricorso contro il ministro degli Esteri di un Paese alleato come gli Stati Uniti. "Il mio ricorso è fondato", ha sottolineato l'ex premier, chiedendo a Blinken "trasparenza" e una risposta alla sua richiesta di fornire le prove delle accuse nei suoi confronti. (segue) (Alt)