Albania: ex premier Berisha, cooperazione tra opposizione e governo sarebbe un male (4)

- L'ex premier albanese Berisha si è detto "impaziente" di tornare nel nuovo Parlamento di Tirana che sarà formato a settembre dopo le elezioni di fine aprile. "Non vedo l'ora. Sono uno dei fondatori del Parlamento pluralista in Albania, per cui non vedo l'ora", ha dichiarato a luglio Berisha, esponente del Partito democratico all'opposizione. Commentando poi la possibilità di un ricorso contro il segretario di Stato Usa Blinken, pensato da Berisha dopo esser stato definito persona non grata dal Dipartimento di Stato di Washington, l'ex premier albanese ha detto che "le procedure legali non sono urgenti. Ho molta fiducia nel mio avvocato", ha dichiarato Berisha. Il Partito democratico ha perso per la terza volta consecutiva le elezioni parlamentari in Albania, vinte ancora una volta ad aprile dai socialisti guidati dal premier Edi Rama. Dopo due anni di boicottaggio dei lavori parlamentari, il Partito democratico ha comunque annunciato la volontà di tornare a partecipare ai lavori in aula dall'inizio della nuova legislatura a settembre. L'ex premier Berisha rimane una figura di punta del principale partito dell'opposizione di centro destra in Albania. (Alt)