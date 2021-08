G20: Colao, nasce il digital economy working group su transizione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al lavoro della presidenza italiana con questo G20 nasce il Digital Economy Working Group. Così il Ministro per l’Innovazione e la Transizione digitale, Vittorio Colao durante i lavori del G20 dei Ministri della Digitalizzazione. Si tratta, ha detto Colao, di un "gruppo di lavoro permanente che guiderà il dibattito sulla transizione digitale nel settore pubblico e in quello privato per le prossime presidenze".(Res)