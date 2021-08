Lombardia: accordo Regione, Coni e Fmsi per vaccinare atleti tesserati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da lunedì 9 agosto, per gli atleti tesserati sarà possibile accedere, all'interno della categoria “Atleti tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali”, alla piattaforma ufficiale di Regione Lombardia prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, tramite codice fiscale e tessera sanitaria. Nel caso in cui la piattaforma non consenta l'accesso diretto alla prenotazione, è necessario effettuare dal portale una richiesta di preadesione attraverso il pulsante “Richiedi abilitazione”, per l'inserimento dei propri dati. Entro 24 ore dalla richiesta di registrazione, sarà possibile per l'atleta accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione del vaccino anti Covid-19. La nuova funzionalità dedicata è presente sul portale di prenotazione regionale per il completamento del ciclo vaccinale in favore degli atleti tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che rientrino nelle categorie autorizzate per la vaccinazione. Regione Lombardia e Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), impegnate in prima linea sin dall'inizio della pandemia in importanti azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19, hanno annunciato - in collaborazione con il Comitato regionale Coni Lombardia - questa iniziativa per supportare concretamente il completamento della campagna vaccinale e rendere più sicura la pratica delle attività sportive. (segue) (Com)