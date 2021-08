Lombardia: accordo Regione, Coni e Fmsi per vaccinare atleti tesserati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vaccino anti Covid-19, insieme alle misure comportamentali di prevenzione - dichiara Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia - è l'unico strumento concreto per la ripresa di qualsiasi attività sociale". "I risultati raggiunti nella nostra Regione, con oltre 12 milioni di somministrazioni di dosi - prosegue - devono rappresentare per tutti uno stimolo ulteriore alla vaccinazione. La collaborazione di Regione Lombardia con la Fmsi - Federazione medica del Comitato olimpico nazionale Italiano rappresenta un altro passo importante e necessario verso la riconquista della nostra libertà". Scopo statutario della Fmsi - Federazione medica del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), è quello di garantire la tutela della salute e l'educazione alla salute di tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportiva a livello agonistico e non. È anche l'unica Società scientifica ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Salute nell'ambito della medicina dello sport. I medici Fmsi si sono resi immediatamente disponibili ad operare in qualità di vaccinatori presso gli hub territoriali attivati da Regione Lombardia ed afferenti al Ssr. (segue) (Com)