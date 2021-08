Lombardia: accordo Regione, Coni e Fmsi per vaccinare atleti tesserati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici e orgogliosi di poter essere a fianco di Regione Lombardia - ha affermato Maurizio Casasco, presidente della Federazione medico sportiva italiana - in questa importante iniziativa a favore di tutti gli atleti di tutte le Federazioni sportive nazionali, discipline associate ed Enti di promozione sportiva del Coni, al fine di garantire loro le migliori condizioni per poter affrontare in piena sicurezza il nuovo anno sportivo. Un segnale importante per tutto il Paese". "Ringrazio la Federazione medico sportiva italiana e Regione Lombardia - ha sottolineato Marco Riva, presidente del Comitato regionale Coni Lombardia - per questa sinergica azione di potenziamento della campagna vaccinale dedicata ai nostri atleti, che intende tutelare al meglio il mondo dello sport lombardo, assicurando tutto il supporto del Coni Lombardia". (Com)