Roma: Cgil-Filt, domani in piazza per difendere posti di lavoro di 200 autisti Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani pomeriggio, alle ore 15, saremo in Piazza del Campidoglio per difendere i posti di lavoro di 200 autisti dell'Atac e per uscire dall'emergenza continua che colpisce tutte le società partecipate, i loro lavoratori e i cittadini che non ricevono i servizi a cui hanno diritto". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio e la Filt Cgil di Roma e del Lazio. "Dopo aver scelto il concordato preventivo - continua la nota - la giunta Raggi lo affossa e spinge la più grande azienda di trasporto pubblico d'Europa verso il fallimento: senza autisti non è possibile assicurare i chilometri da percorrere che servono a rispettare il Contratto di Servizio". (segue) (Com)