Roma: Cgil-Filt, domani in piazza per difendere posti di lavoro di 200 autisti Atac (2)

- "Per formare un conducente servono mesi di pratica - proseguono i sindacati - risorse da spendere, affiancamenti: tempi lunghi e costi alti. Non stabilizzare gli autisti assunti a tempo determinato è una follia, soprattutto in una città con i problemi di mobilità che ha Roma. Gli accordi sindacali sono disattesi, i confronti richiesti con forza sono negati, gli autisti sono senza lavoro ben sapendo che di loro c'è un gran bisogno e in tutta questa crisi non si affronta il problema con la più facile soluzione possibile: fare un passaggio in aula per stabilizzare 200 lavoratori. Ci si professa contrari alla privatizzazione di Atac ma poi non si mettono in pratica le azioni necessarie per metterla in sicurezza. Non permetteremo mai che un settore così importante finisca in mano privata". (Com)