G20: Colao, lavorare per aumentare uso identità digitale in Italia e all’estero

- Bisogna lavorare per aumentare l'uso dell’identità digitale, per lo sviluppo di schemi di identificazione elettronica che siano interoperabili tra piattaforme, settori e confini. Così il ministro per l’Innovazione e la Transizione digitale, Vittorio Colao durante i lavori del G20 dei ministri della Digitalizzazione. “L'identità digitale aiuta a rafforzare la relazione di fiducia che deve esistere tra cittadini e governo, a maggior ragione dopo la pandemia. Penso ai certificati di vaccinazione digitali dell'Ue, ad esempio. In un lasso di tempo notevolmente breve, i 27 Paesi dell'Ue hanno progettato, testato e reso operativa un'infrastruttura di interoperabilità per l'autenticazione del certificato Ue digitale”, ha detto Colao.(Res)