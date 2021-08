© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "è al lavoro su un pacchetto di misure urgenti che consentono di agevolare il risanamento di imprese in crisi che hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, rispondendo in Aula a Montecitorio durante il Question time.(Rin)