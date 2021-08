Speciale infrastrutture: M5s, governo ci rassicuri su Anas, nomina De Carolis irricevibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono 43 famiglie che da tre anni piangono i loro cari per colpa dell'incuria con cui sono state gestite le nostre autostrade. Ora: mettere alla guida di Anas Ugo De Carolis, manager della galassia Benetton e storico braccio destro dell'ex ad di Aspi Castellucci, sarebbe uno sfregio senza pari per queste famiglie". Queste le parole dei senatori M5s in commissione Lavori Pubblici in riferimento alle indiscrezioni sulla possibile nomina di De Carolis ai vertici di Anas. "Come M5s abbiamo apprezzato molto il lavoro dell'ad Simonini, e avremmo auspicato una sua riconferma - proseguono -. Detto questo, il ministro Giovannini ci rassicuri: come M5s, riteniamo un'eventuale nomina di De Carolis semplicemente irricevibile". (Com)