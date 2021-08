Speciale infrastrutture: 156,2 milioni da fondi Pnrr per potenziamento porti Marche e Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 156,2 milioni di euro i fondi destinati all'Autorità portuale del Mare Adriatico Centrale, una cifra 8 volte superiore rispetto a quella fissata in precedenza – appena 20 milioni -, un risultato che solo un grande lavoro di squadra tra le Regioni Marche e Abruzzo, insieme al ministero delle Infrastrutture, è stato in grado di "portare in porto". E' quanto emerso dalla riunione della commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio (Imgt) della Conferenza delle Regioni, durante la quale, a seguito di riunioni tecniche svoltesi negli ultimi mesi che hanno visto tra le protagoniste Marche e Abruzzo, è stato discusso, e approvato in data odierna, il riparto definitivo dei fondi del Pnrr destinati ai finanziamenti degli interventi portuali, come approvato infine della Commissione stessa. "Ringrazio tutti i colleghi delle altre regioni – ha detto nel corso della commissione l'assessore alle Infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli che ha seguito da vicino la questione insieme al presidente Acquaroli, e il presidente della commissione Bonavitacola, per aver preso in considerazione le nostre richieste, dimostrando grande sensibilità ed equilibrio, e riconoscendo al tempo stesso la correttezza delle nostre rivendicazioni rispetto ai problemi di governance del passato relativi all'Autorità di sistema portuale". (Gru)