Speciale infrastrutture: Gelmini, ok Unificata a 2,8 miliardi fondone per settore portuale

- La Conferenza Unificata ha dato il via libera allo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili relativo alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per la parte riservata al settore portuale. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Viene approvato, dunque, il piano di interventi ammessi a finanziamento, con risorse complessive pari a 2.860 milioni di euro. Il programma assicura la destinazione alle Regioni del Mezzogiorno del 43 per cento dei fondi disponibili", aggiunge Gelmini, secondo cui si tratta di un’iniziativa davvero rilevante, con un budget importante, una tra le misure più cospicue del fondo complementare, che permetterà interventi mai realizzati sulle strutture portuali: verrà finanziata, ad esempio, con circa 500 milioni di euro, la nuova diga foranea del porto di Genova. "Le città portuali avranno, dunque, una grande opportunità di sviluppo e saranno tra le prime a poter usufruire delle risorse messe in campo grazie al Pnrr", conclude il ministro. (Rin)