Speciale energia: Lombardi (M5s), collegato al bilancio Lazio segna inizio rivoluzione energetica

- L’approvazione del collegato al bilancio 2021 segna "l'anno zero della transizione energetica della Regione Lazio e disciplina gli strumenti con cui iniziare il cammino della transizione: democrazia energetica e la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili". Lo dichiara in una nota l’assessora alla Transizione ecologica e alla trasformazione digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi (M5s). "L’art. 25 del collegato interviene per aggiornare la normativa regionale per l’uso di calore geotermico semplificando le procedure autorizzative per i piccoli impianti di potenza inferiore ai 2MW - spiega Lombardi -. L’art. 26 del collegato incentiva, con un totale di circa due milioni di euro, la creazione delle comunità energetiche già disciplinate in via sperimentale con il cosiddetto Milleproroghe 2020, e ora supportate con un sostegno economico per la fase di avviamento, per la predisposizione della documentazione contrattuale, per la progettazione, l’acquisto e l’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica, di sistemi di misura e gestione intelligente dell’energia o di sistemi di stoccaggio". (Com)